Balıkesir TO’dan; Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifikası
Balıkesir Ticaret Odası, İstanbul Üniversitesi ve Management Plus Consulting&Training işbirliğinde “Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı”nın Sertifika Töreni gerçekleştirildi.
Sertifika almaya hak kazanan katılımcımların Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifikaları; Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Osman Yenidoğan, Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Doç.Dr. Ali Hepşen, Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen tarafından verildi.