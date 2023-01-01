BALO Genel Kurulu yapıldı

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Genel Kurulu, TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan, burada yaptığı konuşmada; lojistik sektörünün önümüzdeki dönemde dünyanın ve Türkiye’nin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.

Genel Kurul’a şu isimler katıldı: TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman Yolcu, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tahir Büyükhelvacıgil, Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, Konya TO Meclis Üyesi Mehmet Ali Çiftçi, Konya TB Meçli Üyesi Namık Köklüsoy, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Adıgüzeloğlu UTİKAD adına Kamil Turgut Erkeskin ve şirket ortakları katıldı.