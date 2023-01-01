Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

Bartın'da Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi

Bartın TSO Başkanı Cihat Çakır açıkladı: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası girişimleri ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Desteği kapsamında Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi (BİM) kuruluyor.

OSB’de kurulacak ve OSB, TSO ve Üniversite ortaklığından oluşan bir yapı ile faaliyet gösterecek Merkez’in tahmini kuruluş bedeli 4 milyon 875 bin TL olacak. BİM’de şu birimler olacak: Test ve Ara Ürün Hazırlama Birimi, Ar-Ge ve İnovasyon Ofisleri, Kuluçka Merkezi Birimi, Teknoloji Transfer ve Bilginin Ticarileştirilmesi Birimi, Tasarım ve Prototip Birimi, Ür-Ge, Ar-Ge ve İnovasyon altyapısı.