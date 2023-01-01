Bosna Podrinje Kantonu Belediye Başkanı BTSO’da

Bosna Podrinje Kantonu Belediye Başkanı Emir Okoviç ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bosna Hersek ile Türkiye arasında bulunan tarihi dostluğun ticari ilişkilere daha fazla yansımasını arzu ettiklerini söyledi.

Konuk Emir Okoviç ise; "Ülkemizin ihracatında söz sahibi olan bölgemiz ile Türkiye’nin ihracat üssü olan Bursa arasında ticaret köprüleri kurmak istiyoruz. Bu anlamda Bursa'nın tecrübelerinden faydalanarak iki ülke arasındaki ticareti artırmak istiyoruz" dedi.