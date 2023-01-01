BTSO: Bursa yabancı yatırımcılar için büyük pazar

İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Clive Allcorn Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Şener, Bursa sanayisinin Türkiye'de büyük bir güce sahip olduğunu belirterek, Bursa'nın bu gücünün uluslararası arenada da hissettirilmesi için çalıştıklarını söyledi. İngiltere ile Bursa arasındaki ticari bağlantıların kuvvetlenmesinin önemine işaret eden Şener, Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde İngiltere'ye bir fuar organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Clive Allcorn ise üretim ve sanayide önemli tecrübeye sahip Bursa'nın gücünün farkında olduklarını belirterek, Bursa'nın yabancı yatırımcılar için cazip bir kent olduğunu söyledi.