BTSO'dan 1 ayda bin çalışana mesleki eğitim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kayıtdışı istihdamı azaltmak için hayata geçirdiği Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Projesi ile 1 ay içerisinde bin çalışana mesleki eğitim verecek.