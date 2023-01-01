BTSO tekstil için Fransa’da

KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuar organizasyonuna katılan küresel çaptaki oyuncuların ağırlandığı fuarlara katılarak iş bağlantıları yapan Bursalı tekstilciler, Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarındaki payını artırıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan ikili iş görüşmeleri toplantısına BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Bursa iş dünyası temsilcileriyle Türk- Fransız Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder, Lille Ticaret Odası temsilcileri, Paris Yatırım Ajansı yetkilileri, Fransız tekstil firmaları yöneticileri ve İş Bank’ın Paris temsilcileri katıldı.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursalı 575 firmanın Fransa ile ihracat yaptığını belirtti ve “Fransa pazarında, etkinliğimizi artırmak istiyoruz” dedi.