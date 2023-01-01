BTSO’dan gıda sektöründe Ur-Ge

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektöründe "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi" (Ur-Ge) desteklerinden faydalanmak için harekete geçti.

BTSO'da düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi ve Meclis Üyesi Burhan Sayılgan ile konsey üyeleri katıldı. Sektörel konseylerin yol haritasını belirleyen çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Onur, geçen sene Eylül ayında düzenlenen Gıda Kongresi'nde sektör için önemli görüşmelerin yapıldığına da dikkati çekti.

Bursa'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Onur, "Bursa'nın ihtiyacı olan Gıda İhtisas OSB, firmalarımıza ortak hedefler doğrultusunda birlikte iş geliştirme olanağı sunacak. Böylece firmalarımızın uluslararası arenada güçlü bir yapıya kavuşması sağlanacak" dedi.

Onur, şöyle devam etti: "Firmaların ihracatını yükseltmek, Ar-Ge desteklerinden daha fazla pay almalarını sağlamak ve onlara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmayı istiyoruz. Gıda sektöründe Ur-Ge projesi hazırlıklarına başladık. En yakın zamanda başvurumuzu yapacağız. Bu proje ile firmalarımızın ihracat stratejilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.”