BTSO’dan İSO 500 açıklaması
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500-2014 araşırmasını şöyle değerlendirdi:
“Zorlu iç ve dış piyasa şartları nedeniyle firmalar 2014 yılında faaliyet karlarından bir miktar fedakarlık yaparken, döviz ve faiz risklerini daha iyi yöneterek faaliyet dışı gelirlerini artırdıkları sonucuna ulaşmaktayız. Bu durum ise firmalarımızın riskleri iyi yönetebilme becerilerini geliştirdiklerini ortaya koymakta ve genel ekonomiye katkısı olumlu yansımaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’da faaliyet gösteren firma sayısının 33’ten 41’e çıkması Bursa iş dünyası olarak bizler için gurur verici bir gelişme oldu. Bursa sanayisi, giderek yüksek teknoloji üretebilen ve katmadeğeri yüksek sanayi modeline doğru emin adımlarla ilerlemektedir.”