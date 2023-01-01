Bursa TSO: Ar-Ge Reform Paketi güç katacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına güç katacak Ar-Ge Reform Paketi'nin iki yönetmeliği ve bunları tamamlayıcı nitelikteki iki ayrı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Burkay, Türkiye'nin ileri teknoloji ve katmadeğeri yüksek ürün üretimi hedeflerine klasik yöntemlerle ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.Burkay, "Yapılan bu düzenlemeyle, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin yıl içinde yaptığı Ar-Ge, yenilik ya da tasarım harcamalarının bir bölümü, ticari kazancın tespitinde indirim konusu olacak. Bu düzenlemenin Türkiye'nin, katmadeğerli ve yüksek teknolojili üretime geçişini hızlandıracağına inanıyoruz. Bu teşvikler sayesinde ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli aktörler olan şirketlerimizin Ar-Ge ve tasarım yatırımlarının artması hızlanacak" dedi.