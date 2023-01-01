Bursa TSO mermere yoğunlaştı

Blok 30 tonluk mermerler, 40 bin metrekarelik kapalı Bursa Fuar Alanı'nda tanıtıldı.

Fuara 12 ülkeden 148 firma katıldı, 600'ün üzerinde desen ve renkten bloklar sergilendi. İlk gün satışı10 milyon dolara yakın oldu. Açılışta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay bilgiler verdi. Buna göre; dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye’de bulunuyor. Türkiye sektörde yaklaşık bin 500 adet doğal taş ocağına, 2 bin 100 civarında fabrika ölçeğinde tesise ve 9 bine yakın atölyeye sahip. Sektör 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. 'Blok Mermer Fuarı' ile hedef, 3-4 yıl zarfında Türkiye blok mermer ihracatının en az yüzde 50'sini gerçekleştirmek ve 1 milyar dolarlık ihracata imza atmak.