Bursa TSO: Uzay Havacılık Projesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gökmen Projesi kapsamında TÜBİTAK'ın desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle projelendirilen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şöyle konuştu:

"Biz hala çıraklık eğitimini konuşuyoruz, dünya beceri eğitimini konuşuyor. Biz ara eleman, dünya; aranan elemanı konuşuyor. Her şeyi hükümetten bekleme anlayışını kenara bırakıp, nitelikli insan kaynağına nasıl ulaşabiliriz konusuna kafa yormak zorundayız. Dünya doludizgin dijital çağın içine doğru gidiyor. Bütün teknoloji alanlarında değişim yaşanıyor. Bu noktada değerlendirmeler yapmak bizi geleceğe hazırlayacak. Aksi takdirde biz dünyanın gerisinde kalma riski ile karşı karşıya geleceğiz. İlk 10 ekonomi arasına gireceksek savunma, otomotiv, uzay ve havacılıkta olmamız gerekiyor."