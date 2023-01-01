Bursa TSO’dan Tayland hamlesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi kapsamında üyelerini yeni pazarlara taşıyor.

Bu bağlamda, makine-metal sektöründe Asya kıtasının en büyük fuarı olan Metalex 2017, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlendi ve Bursa TSO, Bursa iş dünyasından oluşturduğu 20 kişilik heyetle bu fuara katıldı.

Sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı bulan BTSO üyeleri, fuar ziyaretlerinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bursa iş heyeti ayrıca Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdeviren Akgün'ün evsahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Heyet Başkanı Hasan Gürses, Tayland seferinin verimli sonuçlar oluşturacağını söyledi.