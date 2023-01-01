Bursa’ya 50 yıllık açılım

Bursa sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) müteşebbis heyeti oluşturuldu.

Yaklaşık 13 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak sanayi bölgesinde kamulaştırma çalışmalarına başlanacak. 10 milyar TL'ye mal olması beklenen bölgenin finansmanı yabancı fonlardan sağlanacak. Yeni nesil Organize Sanayi Bölgesi çevreye zarar vermeyecek, enerjisini de kendisi üretecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, teknoloji OSB’ye olan zaruri ihtiyaç bağlamında şunları söyledi: “Artık yabancı yatırımcı kente yatırım için gelmiyor. Her sene 50-60 bin göç alan Bursa gereken adımlar atılmazsa on sene sonra göç veren bir kent konumuna düşebilir. Yani bu sanayi tesisleri burada açılmadığı takdirde okuyan çocuklarımızı Antep’e, Maraş’a, Mersin’e iş hayatına atılmaları için yollamak zorunda kalabiliriz.”