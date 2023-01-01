ÇTSO’da BALO!

Çerkezköy’de aktif terminali kurularak Trakya Bölgesi’nin ithalat ve ihracat potansiyelini arttırıp, ekonomik ve ticari açıdan kalkınmasına destek sağlayacak Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş., Avrupa’ya ihracat yapan üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin uluslararası taşımalarında demiryolunun payını arttırma, çevreci ve ekonomik taşıma modelleri geliştirme hedefi ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO), Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda BALO servisi ve sistemini katılımcılara anlattı. Anlatımlarda; BALO’nun Çerkezköy’de aktif terminalinin kurularak Trakya Bölgesi’nin ithalat ve ihracat potansiyelini arttırıp, ekonomik ve ticari açıdan kalkınmasına destek sağlayacağı belirtildi.