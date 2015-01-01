ÇTSO’da“barajı yıktık”!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Proje Destek sonuçlarını değerlendiren Çanakkale TSO Genel Sekreteri Sema Sandal şunları dile getirdi:

“GMKA 2015 yılı Proje Başvuruları’nda puanlama sonucu desteğe hak kazanan projelerin oranı yüzde 57 Balıkesir, yüzde 43 Çanakkale olarak gerçekleşmiştir. Ulaşılan bu oran Çanakkale iş dünyasının ciddi ve etkileyici projeler üretmesinin sonucudur. Prensipte olan, ancak hak kazanan proje başarısı olarak yakalanamayan yüzde 60 Balıkesir, yüzde 40 Çanakkale barajı; Çanakkale İş Dünyasının ürettiği birbirinden değerli projeler sayesinde aşılmıştır. Barajı projeleriyle aşan Çanakkale iş dünyasını içtenlikle kutluyoruz.”