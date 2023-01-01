ÇTSO’dan girişimcilik eğitimi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenecek girişimcilik eğitimleri için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle protokol imzalandı.

İŞKUR Çerkezköy Şube Müdürü Adem Pusaoğlu ile ÇTSO Başkan Vekili İsmail Akın tarafından imzalanan protokol töreninde açıklamalarda bulunan İŞKUR Şube Müdürü Pusaoğlu, “5 kurs düzenleyeceğiz. Her bir kursa 25 kişi kontenjan ayrıldı. Toplamda 125 girişimciye eğitim vereceğiz" dedi.

2015’te düzenlenecek 5 eğitimin ilkinin Çerkezköy Ticaret Odası’nda yapılacağını belirten Şube Müdürü Pusaoğlu, "Ticaret Odası ve KOSGEB temsilcileri ile kurumumuz temsilcileri, kursiyer seçimini gerçekleştirecek. İlk kursiyer seçimini yapacağız. İkinci kurs Mayıs ayında, üçüncü kurs Haziran’da, dördüncü kurs Eylül ayında ve son kursumuz Kasım ayında yapılacak” diye konuştu.