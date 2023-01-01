Ege’li kadın girişimciler Afyon’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantısı Afyonkarahisar'da toplandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’ndaki toplantıda konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanı Esen Türker, bölge toplantılarının dördüncüsünü Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türker şunları söyledi: “Yaptığımız ilk üç toplantıda şunu fark ettik. Kadın girişimci arkadaşlarımızın dost olmaya, tanışmaya ticari birliktelikleri arttırmaya ihtiyaçları var. Bu sebepten bugün ilk defa Afyonkarahisar'da uygulamaya başladığımız yuvarlak masa interaktif toplantılarını başlattık ve bundan sonrada uygulamaya devam edeceğiz.”