Eskişehir Sanayi Odası’ndan; “Esogü Proje Fuarı 2016"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) işbirliğiyle düzenlenen "ESOGÜ Proje Fuarı 2016" ilgi gördü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi Çadır Platform'da gerçekleştirilen fuarda, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin hazırladığı 145'in üzerinde proje sergilendi. Fuarın Eskişehir'in sanayisi ile üniversiteyi buluşturup, kent vizyonuna önemli kazanımlar sunduğu ifade edildi. ESO Başkanı Savaş Özaydemir de üniversite-sanayi işbirliğinin hükümetin en büyük projelerinden biri olduğuna dikkat çekti.