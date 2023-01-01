Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep ihracatta düşüşe direniyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Ağustos ayında ihracatta önemli bir artış yakalayan Gaziantep’in diğer illerden farklı bir başarı ortaya koyduğunu söyledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 içerisinde Gaziantep ile birlikte sadece üç şehrin artıda olduğunu kaydeden Konukoğlu, “8 aylık dönemde ihracatı en az düşen şehiriz” dedi. İhracat yaptıkları ülke sayısını 180’lere çıkarmayı istediklerini ifade eden Konukoğlu, dünya ekonomisinde koşullar zorlaştığı için ihracatçıların son yıllarda yeni pazarlar bulmaktan çok mevcut pazarlarda çaba gösterdiğini, ancak gelecek yıl pazar sayısının artacağına inandığını da belirtti.