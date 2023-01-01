Gaziantep Sanayi Odası

Endüstriyel Simbiyoz

Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) liderliğinde yürütülen, “Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi” uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında Gaziantep OSB’de yeralan ve farklı sektörlerden firmalar arasında ‘Endüstriyel Simbiyoz’ olanakları belirlenecek ve bunlar arasından seçilecek 3 endüstriyel simbiyoz olanağı üzerine detaylı fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında OSB’deki firmalar arasındaki atık değişimi, lojistik ve altyapının ortak kullanımı işbirliği olanakları bazlı endüstriyel simbiyoz potansiyeli detaylı olarak çalışılacak.