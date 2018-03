GEBZE TİCARET ODASI, toplumun mutluluğu için koşuyor

Katmadeğer yaratan projeleriyle sürekli gündem oluşturan GEBZE TİCARET ODASI (GTO), bölgesini ulusal ve uluslararası alanlarda hak ettiği yere taşıma ilkesiyle çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Katıldığı uluslararası etkinlikler ve yürüttüğü ihracat projesiyle uluslararası pazara açılmak isteyen KOBİ’leri ve işletmeleri destekleyen GEBZE TİCARET ODASI, imza attığı “Kardeş Oda” protokolleriyle üyelerinin yeni iş hacimleri oluşturmalarına imkan sağlıyor.

KOBİ’lere Nefes Kredisi ile üyelerine nefes aldıran GEBZE TİCARET ODASI, KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile bölgesine yeni girişimciler kazandırılmasına ön ayak oluyor. Bölge sanayisi ve ticaretini destekleyen çalışmalarıyla GEBZE TİCARET ODASI, üyelerinin nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik eğitim projelerine de imza atıyor.

Gebze’nin üniversite-sanayi işbirliğinde öncü, Sanayi 4.0’a koşan bir bölge olduğunu belirten GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER, “Biz artık koşmaya başladık. Koşarken de toplumun mutlu olmasını isteyen bir ‘Oda’yız” diyor.

NAİL ÇİLER, yürüttükleri uluslararası faaliyetlerden sözederek, şunları dile getiriyor: “24-28 Nisan’da gerçekleşen Hannover Messe 2017 Uluslararası Sanayi Fuarı’na aralarında Alman firmaların da bulunduğu 14 üyemizle birlikte katılarak uluslararası boyutta bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bu yıl Polonya’nın partner ülke olduğu fuara, Türkiye’den 185 firma olmak üzere toplam 6665 firma katıldı.

2008 yılından bu yana, her yıl farklı biçimde fuara katılıyoruz. Geçen yıl GTO Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile ondan önceki yıl ise bölgemizdeki her Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) temsilcilerle katıldık. Bu yıl Kocaeli Vali Yardımcısı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, Gebze’deki OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcileri, GTO Üyeleri, GOSB Teknopark Genel Müdürü, Marmara Teknokent (TÜBİTAK Martek) Genel Müdürü’nün de yer aldığı bir heyetle fuardaydık. Hem OSB’lerin hem de Bölgemiz’in turizminin tanıtılması için çalıştık. Hedef; sağlık turizmi.

Gebze’de GTO üyesi 80 civarında Alman firması bulunuyor. Bu nedenle Almanya’daki yatırımcılar ve STK’lar ile görüşmeler yaptık. Türk Alman Ticaret Odaları ve Hamburg Ticaret Odası yetkilileri ile görüştük. Toplamda 60 metrekare alan ile katılım sağladığımız fuarda, 30 metrekarelik alanda da Bilişim Vadisi’nin tanıtımını yaptık. Kiosklarımızdan yüzlerce mail gönderilirken standımızı ziyaret eden binlerce kişi 16.000 üyemizin firma bilgilerine saniyeler içinde ulaşılabilen kiosklarımız sayesinde aradıkları firma detaylarına erişim sağladı ve firmalarla bağlantıya geçme imkanı buldu.

2008 yılından beri katılım sağladığımız bu fuarda edindiğimiz bilgi ve deneyimler doğrultusunda 2018 yılında yapılacak olan Hannover’da OSB’lerimizin, bölgemizin ve Bilişim Vadisi’nin tanıtımını daha farklı şekilde yapmaya çalışacağız. Sanayisi ile ön plana çıkan bölgemizin tarihi dokusu ve kültürel yapısını da ön plana çıkarmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, düzenli ihracat yapmamış KOBİ’lerin küreselleşme sürecinde ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak ve uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini sağlamak amacıyla İhracat Projesi’ni hayata geçirdik.

‘Brindisi Ticaret Odası’ ile imzalanan ‘Kardeş Oda’ protokolünün geçerlilik süresini uzattık.

Ve yeni bir kardeşlik protokolüne imza atarak, ‘Medine Sanayi ve Ticaret Odası’ ile ‘Kardeş Oda’ protokolünü imzaladık. 4 Nisan 2017 tarihinde Kardeş Odamız Medine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı öncülüğünde Odamız’a gerçekleştirilen ziyaret programı dahilindeki ikili iş görüşmelerinde de üyelerimiz 70’in üzerinde görüşme yapma imkanı buldu, 15 ön protokol, 3 tane de anlaşma imzalandı.”

NAİL ÇİLER; “KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi’ kapsamında, yıllık yüzde 9.90 faizle üyelerimize kredi kullanma fırsatı yarattık. GEBZE TİCARET ODASI olarak bu projeye 127 milyon TL’lik kredi desteği sağladık” diye konuşuyor.

Gebze Hasköy Sanayi Sitesi ve Gebze Oto Sanayi Sitesi ile bu sanayi sitelerinin etrafındaki sanayi sitelerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve GEBZE TİCARET ODASI’nın destekleriyle doğalgaz getirerek projenin ortağı olduklarını, projenin 30 gün içinde tamamlanarak bölgenin doğalgaza kavuşacağını aktaran NAİL ÇİLER, ticaret sicil işlemlerine ilişkin harç ödemelerinin, artık vergi dairesine veya bankaya gidilmeden GEBZE TİCARET ODASI’ndan yapılabildiğini müjdeliyor.

KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: “Biz bu ülkeyi dünya 35’nciliğinden dünya 17’nciliğine getirdik. İş dünyası olarak hedefimiz var. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde görmek. Bu nedenle sanayi-üniversite işbirliği konuları ciddiyetle ele alınmalı, inovasyon ve girişimcilik ruhu gençlerimize aşılanmalıdır” diyen NAİL ÇİLER, bölgede girişimcilik bilincini desteklemek ve ülkeye yeni girişimciler kazandırmak amacıyla KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdiklerini anlatıyor: “Sürdürmekte olduğumuz ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nde TOBB’a bağlı odalar arasında 1. olduk. Bu eğitimlerde açılan 121 sınıfta, 3565 katılımcı ile buluşuldu, katılımcıların 3198 tanesi sertifika almaya hak kazandı. Bu eğitimler sonucu kendi işletmelerini açan girişimciler, 1500 kişiye istihdam sağlar hale geldi.”

GEBZE TİCARET ODASI olarak eğitime verdikleri önemi vurgulayan NAİL ÇİLER, Bilişim Lisesi’ni kuracaklarını açıklıyor ve yürüttükleri eğitim projeleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Sayın Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na ve Milli Eğitim Müdürümüz’e teşekkür ediyoruz. Hayırsever bir üyemizin de destekleriyle içinde anakolu, 2 laboratuvarı, engelliler asansörü de bulunan 16 derslikli, 640 öğrenci kapasiteli, son derece modern bir özel okulu; Bilişim Lisesi’ni bölgemizin eğitim sistemine katacağız. Amacımız, geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek. Girişimcilik ve kodlama eğitimlerinin de verileceği bir okul olacak.

İnşaatı ve tefrişi GEBZE TİCARET ODASI tarafından yapılan Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılan okulda 6 laboratuvar ve 34 derslikte, 1100 öğrenci eğitim görüyor.

GTO & GOSB Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi Projesi’nin inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlanılacak. 21 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde kapalı spor salonu ve atölyeleri ile birlikte modern bir teknik lise olacak. Bu okul projesi, bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu bölümlerde eğitim vererek, nitelikli ara eleman sorununa çözüm bulacak.”



AFAD Gönüllüleri kurulacak

Türkiye’de 1999 yılında yaşanan depremi anımsatan NAİL ÇİLER, bölgede bu nedenle engelli vatandaş sayısının çok arttığına dikkat çekiyor. Bölgedeki bir çok insanın ilkyardım müdahalesinin zamanında yapılamaması sonucu engelli hale geldiğini belirten Çiler, bu nedenle olası yeni bir felakete karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olabilmek amacıyla AFAD Gönüllüleri’nin kurulmasına destek vereceklerini açıklıyor: “Sivil savunmaya gönül vermiş insanlar topluluğu kuruyoruz. Projeyi Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Belediye, ekipmanlar konusunda destek verecek. Eğitim konusunda ise GTÜ’den destek alacağız. AFAD Gönüllüleri deprem, sel, yangın gibi olası felaketlerde ilk yardım müdahalesi yapabilecek.”

NAİL ÇİLER, yürüttükleri diğer sosyal sorumluluk projelerine de değiniyor: “Halk Eğitim ve Toplum Sağlık Merkezi, Dilovası ilçemizde, Gebze Ticaret Odası tarafından 856.42 m2 alan üzerine yapılacak olan bir kompleks. Projenin ihalesini 26 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleştirdik.

Bizim hayata geçirdiğimiz Dilovası’nda, Beylikbağı Mahallesi, Mevlana Mahallesi ve Barış Mahallesi’nde toplam 4 tane 112 Acil Sağlık Merkezi bölgemize hizmet veriyor. Beşinci 112 Acil Sağlık Merkezi’ni ise Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde bu ay hayata geçiriyoruz. Çayırova’ya da bir Kızılay binası yapıyoruz.

Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı’nın destek sağlaması halinde 2018 yılında Darıca’da yaşlılara bir huzurevi yapmayı düşünüyoruz.

Ayrıca her ay 450 üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz.

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından Demokrasi Nöbetleri tuttuk. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimiz bilinci ile halkımızın Demokrasi Nöbetleri’nde ilk günden itibaren yanlarında yer aldık.

Doğal afetlerde de GEBZE TİCARET ODASI olarak bağış yardımları yapıyoruz. 2010’daki Pakistan depremi ve Elazığ depremi, 2011’deki Van depremi, 2014’teki Soma maden faciası ve 2015’teki Hopa sel felaketi sonrası bağış yardımları, 2009’da Gazze, 2011’de Somali’deki savaş mağdurlarına da insani yardım yapıldı, bölgemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik iftar programları da düzenliyoruz. Ramazan ayında iftar sofralarımızı Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmanın manevi haz ve mutluluğunu yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz.”