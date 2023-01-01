İSO yerli üretimi güçlendiriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul'daki 3'üncü Havalimanı inşaatında kullanılacak malzemelerin yüksek oranda 'yerli üretimle' gerçekleşmesi, yerli üreticinin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi amacıyla üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan toplantıda, kamu ve özel sektör projelerinde yerli ürünlerin tercih edilmesinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağına, milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi ve uluslararası rekabet gücüne olumlu etki yapacağına dikkat çekti. Bahçıvan, "3'üncü Havalimanı ağırlıklı yerli üretimle yapılmalıdır. Türkiye imalat sanayi her türlü makina ve ekipmanı kolaylıkla üretebilir. İstanbul'un 3'üncü Havalimanı’nda kullanılacak ürünlerin büyük çoğunluğunun üretimine hazırız" dedi.