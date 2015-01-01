İzmir Ticaret Odası (İZTO) İş Hayatı Stratejik Planı

"İzmir İş Hayatı Stratejik Planı 2015-2023" Ekrem Demirtaş tarafından açıklandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından yürütülen "İzmir İş Hayatı Stratejik Planı 2015-2023" başlıklı çalışmayla İzmir iş dünyasının mevcut durumu analiz edilerek 2023 hedeflerine ulaşmada öncü ve ihracatta kolay sıçrama yapılacak sektör ve ürünler saptandı. Sonuçlar İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından açıklandı. Buna göre; İzmir'in ihracat açısından güçlü bir potansiyeli, rekabet, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gücü bulunuyor. O nedenle mevcut pazarlara yönelik daha kaliteli ürün satışı hedeflemeli ve yeni pazarlara yönelik ihracat seferberliği başlatılmalı. İzmir'de ihracatın lokomotif sektörleri olarak kimya, tarım ve turizm sektörleri öne çıkıyor. Enerji, lojistik ve finans sektörleri ise lokomotif ve potansiyel sektörleri besleyecek, vizyoner stratejilerin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip sektörler olarak tespit edildi.