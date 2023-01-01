KTO: Güney Afrika Cumhuriyeti geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası ile Afrika Büyükelçiliği arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Konuk Büyükelçi'yi makamında ağırlayan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti yatırımcılarının Kayseri'ye gelmesini önemsediklerini ifade etti. Macaristan'ın Mislkolc şehri ticaret ve sanayi odası ile kardeş oda oldukları bilgisini paylaşan Hiçyılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden bir şehrin ticaret ve sanayi odası ile kardeş oda olabileceklerinin altını çizdi.

Büyükelçi Malefane ise karşılıklı ilişkilerin gelişmesi noktasında Kayseri'yi seçmelerinin nedeni olarak gelişmiş bir kent olmasını söyledi.