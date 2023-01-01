Malatya TSO AB’ye ‘kayısı’ yedirecek

Malatya dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, kayısı için Avrupa Birliği’ne (AB) coğrafi işaret tescili başvurusu yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un verdiği bilgiye göre başvuru AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Başvuruya 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmazsa Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci tarım ürünümüz olacak. Oda, Malatya kayısısının uluslararası piyasalarda pazarlanmasını kolaylaştırması gibi imkanlar sağladığı için 2014 yılında AB coğrafi işaret tescili verilmesi amacıyla AB Komisyonu'na başvurmuştu.