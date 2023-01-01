Malatya’yı kayısı bastı
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da bu yıl 672 bin 670 ton rekolte bekleniyor.
Kentte 40 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı geçen yıl 111 ülkeye ihraç edildi. 7 milyon 687 bin kayısı ağacı bulunan Malatya'da bu yıl rekolte beklentisi yüksek.
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, yaptığı açıklamada, ürünün 50 bin tonuna yakınının yaş, kalan kısmın kuru kayısı olarak piyasaya çıkarılacağını söyledi.
İhracatçıları rekoltenin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda uyaran Özbey, "Mümkün mertebe fiyatları çok aşağı çekmeden ilimizin ekonomisine katkıda bulunacak, üreticimizin emeğinin karşılığını alacak şekilde ürünlerimizi satmaya çalışalım" dedi.