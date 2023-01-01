Manisa (TSO): Dış Ticaret Geliştirme Merkezi

Kurulması planlanan Manisa Dış Ticaret Merkezi ile Manisa’da ihracat hamlesi başlayacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ve projeyi geliştiren Yatırım Melekleri öncülüğünde kurulması planlanan Manisa Dış Ticaret Merkezi ile Manisa’da ihracat hamlesi başlayacak. Projenin hedefinde Manisa’da sanayileşme ile yakalanan kalkınma trendinin ihracatla desteklenerek daha ileriye taşınması yeralıyor.

Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat potansiyellerini kullanmalarının ve Manisa'nın ihracat kaynaklı kalkınmasına katkı sağlamalarının yolunun açılması bekleniyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası projenin gerçekleştirilmesinde ve başarıyla uygulanmasında en önemli kurumların başında geliyor.