Milas TSO: Öncülere ödül

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ekonomisinin Öncüleri Ödül Töreni düzenledi. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, daha büyük kazanım için markalaşmaya önem verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Milas, Türkiye'nin ve turizmin yeni parlayan yıldızı olma potansiyeline sahiptir. Dünyada 27 antik kente sahip tek şehir benim bildiğim Milas'tır. Müthiş bir hazinenin üzerinde oturuyorsunuz. Burada 3 bin yıllık bir kültür birikimi var. 3 bin yıldır insanlar burada ve hepsi müthiş bir miras bırakmıştır. Bugün sizlerle beraber o mirasın üzerindeyiz ve Milas'ımıza aslında baktığımız zaman turizmin her türlü imkanına sahip. Ovası, denizi, güzel sahilleri, kıyıları, gölü, ormanları, dağları, zeytinliklerinden tutun her türlü özelliğinin hangi birini saysam ki. Bu kadar zenginliğin bir arada olduğu başka bir yer var mı bilmiyorum."