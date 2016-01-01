Şahin, Aydın’ı anlattı

Aydın Oda ve Borsaları Sözcüsü seçilen AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılan TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Aydın'ın sorunları ve taleplerini anlattı.

Şahin şunları dile getirdi: "Aydın turizmde, 2016'yı yüzde 70 zararla kapatıyor. 2017'yi kazanmak için; sektörde faaliyet gösteren işletmelerin mali büyüklüklerine göre değerlendirilerek özel borçlarının ertelenmesi, en az bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanların sağlanması ile sektör teşvik ve sübvanse edilmelidir. Aksi taktirde Kasım ayı itibariyle tüm turizm bölgelerinde ciddi mali krizler ve iflaslar yaşanacaktır. İlimizde, önemli potansiyele sahip termal suyun sağlık sektöründe kullanılması ile ‘Sağlık Serbest Bölgesi’nin kurulması teşvik edilmelidir. Köy turizminin gelişmesi için pilot uygulama ile Nazilli'de 'Uzun Yaşam Köyü’nün kurulması amacıyla Hazine arazisi tahsisini, Didim’de ‘Kurvaziyer Liman’ yapımının programa alınmasını, Didim’de en az 150 yataklı yeni bir hastane yapılmasını talep ediyoruz. Pamuk, incir, zeytinyağı ve kestane stratejik ürün olarak kabul edilmeli, incir, zeytinyağı ve kestane üretimi prim ile desteklenmelidir.”