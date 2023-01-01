Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

‘Mesleki Yeterlilik’ varsa iş de var



Mesleki yeterlilik belgesi olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanması 2017 yılı itibarıyla başladı. 48 meslekte yapılan sınav ücretleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul şu açıklamayı yaptı: "SATSO olarak kaliteli eğitim, katmadeğerli güçlü üretim, nitelikli istihdam için çalışmalarımız devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları, TOBB-SATSO işbirliğiyle Sakarya'mızda gerçekleştirilecek. Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi, Odamız SATSO'dan alınabilecek.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, inşaat, metal, asansör ve makina sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisi aldı. Bu yetki çerçevesinde TOBB-MEYBEM ve Odamız arasında sağlanan işbirliğiyle ilimizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacak.”