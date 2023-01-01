Sakarya TSO 100. kuruluş yılı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adapazarı'nda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100'üncü Yıl Ödül Töreni'ne katıldı.

Tüfenkci, yaptığı konuşmada; “Türkiye 2017 yılına ciddi anlamda güçlü girdi ve bu büyüme oranlarına bakıldığında 1.3 puanlık kısmı tüketim harcamalarından gelirken 2.9 puanlık bölümü yatırım harcamalarından, 1.7 puanlık kısmı ise net ihracat kalemlerinden geliyor. En büyük katkının da yatırım harcamalarından geldiğini görmek Türkiye için önemlidir. Türkiye 3. çeyrekten itibaren yüzde 7 veya biraz daha üzerinde büyümeyi yakalamış olacak” dedi.

