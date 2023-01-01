Samsun TSO: Sosyal medya eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi eğitim faaliyetleri kapsamında, sosyal medya kullanımı ve e-ticaret eğitimi düzenledi.

Eğitimde, ticari başarıda e-ticaretin ve sosyal medyanın gücü, arama motoru optimizasyonu ve ceo hizmetleri, bir şirkete interaktif yüz kazandırmak, interaktif kurumsallaşma modeli ve e-ticaret, sanal mağazalar, e-ticaret ve interaktif mağaza yönetimi, interaktif dijital medya planlama, Google adword, internet reklam ajans yönetimi, internet reklam sistemi yönetimi, internet reklamcılığı, internette pazarlama, web blogla pazarlama, e-ticaret eğitimi, e-mail pazarlama stratejileri, sosyal medya ve sosyal ağlar üzerinden pazarlama, kim hangi sosyal medyayı satıyor gibi konular teorik ve pratik olarak anlatıldı.