Samsun TSO’dan dev proje

Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı üç, bölgenin de en büyük laboratuvarından biri olacak dev projenin metal ve metalle ilgili sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.