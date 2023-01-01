Samsun TSO’dan dev proje
Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı üç, bölgenin de en büyük laboratuvarından biri olacak dev projenin metal ve metalle ilgili sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın projesini yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşme makamı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 8 milyon avroluk bölgenin en büyük, ülkenin ise üçüncü büyüklükteki Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Samsun Merkez OSB’de yer alıyor ve Eylül ayı içerisinde işletmeye alınması planlanıyor.