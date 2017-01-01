Samsun TSO’’dan ‘İşaretli Ürünler’ fuarı

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsun Gıda 2017 Fuarı’nda Samsun TSO’nun organizasyonunda, Bafra, Çarşamba ve Terme TSO’larının destekleriyle ziyaretçilere dağıtılan Samsun’un coğrafi işaretli ürünleri büyük ilgi gördü.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen, Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı'nda, bu yıl Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri de tanıtıldı. Sergilenen coğrafi işaretli ürünlerden bazıları Samsun simidi, Çarşamba kıvratması, Terme pidesi, Bafra pidesi ve Bafra nokulu oldu. Her fırsatta Samsun'un coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya çaba harcadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Fuarlar, iş aleminin tanıtım ve markalaşma ayaklarını yönetmek bağlamında oldukça önemli bir argüman aracı oluyor” diye konuştu.