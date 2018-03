Samsun TSO’dan; Samsun’a çıkmak!

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO tarafından yapılan anketle hazırlanan 2015 yılı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren altı Samsunlu firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Geçen yıl listede beş firmayla yeralan Samsun, bu yıl listeye şu altı firmayla girdi:

- Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.

- Samsun Makina Sanayi A.Ş.

- Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

- Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

- Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.

- Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Murzioğlu, "Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisi Samsun olarak hedeflerimiz yüksektir” diye konuştu.