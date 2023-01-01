Samsun TSO’ya yabancı müşteri akını!

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ayrı ayrı ziyaret eden Polonya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Konrad Zablocki ve Güney Afrika Ankara Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşarı Puleng Chaba, Samsun'la ticari işbirliği kurmak istediklerini belirttiler.

Polonya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Konrad Zablocki, "Tarım Fuarı için geldiğim Samsun gerçekten önemli bir potansiyele sahip. Firmalarımızı Anadolu'daki firmalarla tanıştırmak istiyoruz” dedi. Puleng Chaba ise; “Türkiye tekstil, bilgi teknolojileri, tarım alanlarında iyi durumda. Ayrıca, bizim ülkemizden de Türkiye'ye ticarette ortaklık yapmak isteyenler mevcut” diye konuştu.