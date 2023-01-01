TOBB, 620 bin firmaya 230 milyar lira kaynak sağladı

Ekonomi Bakanlığı’nın iş dünyasına yönelik destek ve uygulamalarının işletme sahiplerine daha iyi anlatılması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalarda, ‘Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları’ oluşturuluyor. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı'nda, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın temsilcilerinin katıldığı, "Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları Eğitim Programı" düzenlendi.