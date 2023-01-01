TOBB: İslam alanı ticareti büyümeli

İslam ülkelerindeki kalkınma konusunu ele alan İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret Sanayi Tarım Odası Başkan Yardımcısı olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ekonomik ve siyasi dengeler değişiyor, yeni bir küresel dönemin sancıları yaşanıyor. Bu değişimi okuyabilen, ve bu değişime hazırlık yapanların kazanacağı bir süreci yaşıyoruz. Bu yeni küresel döneme hazırlanmalıyız. İslam ülkeleri olarak çok büyük hazinenin üzerinde oturuyoruz. Dünya petrol rezervlerinin yüzde 69’u ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 57’si bizde. Tercihli Ticaret Anlaşması’nı hayata geçirmeliyiz.”