TOBB:Kadın Girişimciler Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen toplantıya, TOBB'a bağlı Antalya, Adana, Isparta, Burdur ve Mersin'deki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyeleri katıldı.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu'nun evsahipliği yaptığı toplantıda, kurul başkanları illerinde yaptıkları çalışmaları diğer üyelerle paylaşırken, bölgede kadın girişimci sayısını artırabilecek projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın girişimciler, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Tayfun Kavukçu'yu da ziyaret ederek, kurulların çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kavukçu, genç ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda oda olarak her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını vurguladı. Kadın girişimciler, daha sonra ATSO tarafından ön açılışı yapılan Antalya Kültür Sanat'ı ziyaret ederek, Luigi Mayer'in "Akdeniz ve Antalya Gravürleri" ile Cecile Beaton'un "Portreler" isimli sergilerini gezdi.