TTSO: Trabzon-Arjantin köprüsü

Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Görüşmede Hacısalihoğlu, Rusya'nın büyük bir bölümü, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, İran, Irak'ın bir bölümü ve Orta Doğu ülkelerinin büyük bir kısmına Trabzon'un yakınlığına vurgu yaptı. Bu pazarlara en yakın ülkenin Türkiye ve bölgenin de Trabzon olduğunu söyleyen TTSO Başkanı, deniz dolgu araziye kurulmakta olan Endüstri Bölgesi’nden söz ederek buraya uluslararası yatırımcıların beklendiğini açıkladı. Başkonsolos Diego Alvarez Rivera ise Arjantin ile Trabzon arasında işbirliği yapılmasına destek olacaklarını söyledi.