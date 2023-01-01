TTSO: Trabzon'da istihdam fırladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında, kalıcı istihdamın artırılması için nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında Trabzon’da işe giren kişi sayısının 42 bin 463’e ulaştığını belirtti.
Hacısalihoğlu, kalıcı istihdamı artırmak için yeni işyerleri açılmasını da önemsediklerini vurgulayarak, "TTSO olarak verdiğimiz girişimcilik eğitimleriyle mezun olanların iş kurarak kalıcı istihdama yardımcı olmalarını sağlamayı hedefledik. 2016 yılında Odamız tarafından girişimcilik alanında 287 sınıf açıldı ve eğitimlere 7 bin 776 kişinin katılımı sağlandı. 142 iş planı başvurusundan 130 iş planı destek almaya hak kazandı. Toplam 1 milyon 858 bin 621 lira destek verildi" diye konuştu.