TTSO: Trabzon'da istihdam fırladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında, kalıcı istihdamın artırılması için nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.