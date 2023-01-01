TTSO’dan dev sera

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük serası Trabzon merkeze bağlı Tosköy'de kuruldu.

Genç girişimciler tarafından 3 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulan serada 8 bin domates fidanından bu yıl yaklaşık 100 ton domates hasadı bekleniyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Genç Girişimciler Kurulu tarafından bir süre önce tarım, girişim ve ticaretin ilk harflerinin yeraldığı TGT Anonim Şirketi kuruldu. Trabzon’da tarım kültürü tekrar yaşatmak için kurulan şirket, işe Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve modern serasını kurarak başladı.

Trabzon Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Kamil Hayali, ölen tarım kültürünü Trabzon’da ayağa kaldıracaklarını söyledi.

