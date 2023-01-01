Türkiye’ye 800 bin İranlı turist

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısında bu sene 800 bin artış beklendiğini açıkladı.

Antalya'ya İran Turizm Zirvesi için gelen 81 turizm seyahat acentesi sahibi ve 13 İranlı gazeteci, yıllık 4.5 milyon turisti ağırlayan Manavgat destinayonundaki turizmcilerle biraraya geldi.

Zirve’de konuşan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, 2016 yılının ilk 3 ayında Antalya'ya gelen İranlı turist sayısının 39 bin olduğunu söyledi. Boztaş, "Geçen sene ülkemize 1.7 milyon İranlı turist geldi. Antalya'ya Tahran ve Tebriz’den uçak seferlerinin başlamasıyla bu rakamın bu sene 2.5 milyona ulaşmasını bekliyoruz" dedi.