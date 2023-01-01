Van TSO bankacılıktan şikayetçi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bölge bağlamında katılım bankacılığı sektörüne sitem etti.

Takva şunları söyledi: “İlimizde iki kamu destekli katılım bankası faaliyetine başlamış olacak ama ben şu ana kadar bu katılım bankalarının istediğimiz düzeyde finansa erişimi kolaylaştırdıklarını söyleyemem. Yeterli bir portföye sahip olduklarını da düşünmüyorum. Şu ana kadar katılım bankalarının özellikle finansa erişim noktasında diğer bankalardan daha kolaylaştırıcı bir tedbir aldıklarını da henüz duyabilmiş değilim. Onlar da faizli bir sistemle faaliyet yürüten klasik bankalar gibi ipotek, teminat zorlukları ile finansa erişimi kolaylaştırmadıklarını ve üyelerimizin çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz. Umarım klasik bankaların zorluklarına katılım bankaları da bir ek yük olarak binmez."