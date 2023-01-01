Van’a uluslararası AVM

Van şehrine, aynı zamanda bir markalaşma laboratuvarı olarak kurgulanmış, 50 bin metrekare büyüklüğünde bir alışveriş merkezi (AVM) kuruldu. Van AVM’nin sadece Vanlılar’ın değil, komşu şehir ve ülkelerin de ticaret merkezi olacağı açıklandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, kentin en önemli eksiklerinden biri olan markalaşmanın bu AVM yoluyla giderileceğini belirtti: “Global Yatırım Holding tarafından inşa edilen Van AVM kente özel sektör tarafından sıfırdan yapılmış en büyük yatırım durumunda. Van’da yaşayan yaklaşık 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak. Van AVM özellikle Kuzey Irak, İran gibi komşu ülkelerin de alışveriş merkezi olacak.”