Ankara’da ilk Hilton Garden Inn Oteli
Hilton Worldwide’ın (NYSE: HLT) ödüllü otel markası Hilton Garden Inn, Ankara’da, Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ın açılışını gerçekleştirdi.
176 odalı tesis, markanın Ankara’daki ilk yatırımı olmasının yanısıra bölgede faaliyet gösteren ilk uluslararası otel zinciri olma özelliğini taşıyor. Hilton Garden Inn Ankara Gimat Genel Müdürü Levent Özaygen, iş seyahatleri için oteli seçen konukların kentin sanayi bölgesine kolay ulaşım rahatlığı yaşadıklarının altını çiziyor.