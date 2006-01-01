Bagozza’dan bir ilk: Otel Mağaza

Türkiye’nin moda merkezlerinden Osmanbey’de 1978’den beri takım elbise üreten Öme Giyim, 2006’da satın aldığı Bagozza markasıyla bir ilke imza atıyor.

35 ülke 350 satış noktasına ulaşan hazır giyim markası Bagozza, müşterilerine özel otel yapıyor. Otel-Mağaza konseptinin mimari ise Ali Türker olacak. Bu yıl 30 milyon ciro bekleyen marka, sürekli yenilenen bakış açısıyla bir dünya markası olmayı hedefliyor. Öme Giyim Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Aslan, farklılık yaratmanın bir markayı ileriye taşıyacağını söylüyor. Türkiye’de bir ilk olacak konsept mağaza, Ağustos’ta açılacak.