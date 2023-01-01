Boğaz manzarasında romantizm

Conrad İstanbul Bosphorus, Sevgililer Günü’nün romantik halini sevdiklerine yaşatmak isteyenleri bekliyor.

Büyülü ve unutulmaz anlar yaşamak isteyen çiftler için boğazın ışıltısını yansıtan mekanı Summit Bar& Terrace’de romantik caz melodileri ve mum ışığında samimi bir yemekle bir Sevgililer Günü programı…Chutney ile servis edilen ördek terin, şarapla marine edilmiş dana tornado, karidesli kuşkonmaz ve dana tartarla başlanılan romantik gece kahve mus, çikolata, çilek meringue ile bitirilebilir.