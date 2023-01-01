Divan Otelleri’nde unutulmayacak bir yılbaşı

Divan Otelleri, bu yıl misafirleri için çok özel yılbaşı programları ve avantajlı konaklama paketleri hazırladı.

Divan Otelleri’nde yeni yıla, geleneksel ve yenilikçi seçkin lezzetlerden oluşan menüler, yılbaşı ruhuna eşlik edecek canlı müzik performansları ve keyifli programlarla girmek mümkün. Divan İstanbul özel paketlerinin içeriğinde; Yılbaşı Gala Yemeği Paketi, yılbaşı gecesi konaklamak ve haftasonuna kadar kalmak isteyenler için de özel bir Konaklama Paketi bulunuyor.